Cristiano Ronaldo passa por processo de rescisão com o Manchester United e tenta evitar que isso afete Portugal na Copa - Patricia De Melo MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo passa por processo de rescisão com o Manchester United e tenta evitar que isso afete Portugal na CopaPatricia De Melo MOREIRA / AFP

Publicado 21/11/2022 10:48 | Atualizado 21/11/2022 10:51

Uma das principais estrelas da Copa do Mundo de 2022, Cristiano Ronaldo não desembarcou no Catar em seus melhores dias. O camisa 7 português vive um processo de rescisão com o Manchester United e os portugueses teme que isso afete o dia a dia da seleção no Mundial. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (21), o astro abriu o jogo e deu explicações sobre as polêmicas.

Na última semana, repercutiu a forma fria como Bruno Fernandes cumprimentou Cristiano Ronaldo dentro do vestiário de Portugal. Ambos são companheiros de equipe no Manchester United. Recentemente, CR7 concedeu uma entrevista à uma TV inglesa afirmando que se sentiu traído no clube inglês e que algumas pessoas desejam sua saída. O camisa 7, no entanto, descartou a briga com o meia.





"Foi mais uma (notícia) que, infelizmente, nos correu mal. A minha relação com ele (Bruno Fernandes) é excelente. O avião dele chegou tarde e eu perguntei se ele tinha vindo de barco", explicou Cristiano Ronaldo sobre o suposto "climão" no vestiário com o meia.

"O ambiente na Seleção é excelente. Não há problemas. O grupo está blindado. E aproveito para terminar: não perguntem por mim. Não é preciso falar mais de mim. O meu caso está encerrado. Gostaria que fizessem isso para a Seleção estar melhor", completou o camisa 7.

Portugal está no Grupo H da Copa do Mundo e estreia na próxima quinta-feira (24), às 13h (de Brasília), contra Gana, no Estádio 974. A seleção portuguesa também enfrentará o Uruguai e a Coreia do Sul, nos dias 28 e 2 de dezembro. Esta será a quinta Copa de Cristiano Ronaldo, que também esteve presente em 2006, 2010, 2014 e 2018.