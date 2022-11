Inglaterra derrotou o Irã nesta segunda - AFP

Inglaterra derrotou o Irã nesta segundaAFP

Publicado 21/11/2022 12:13

Catar - Atual vice-campeã da Eurocopa, a Inglaterra começou com o pé direito a sua participação na Copa do Mundo de 2022. Contra o Irã, os ingleses não tiveram dificuldades de furar o "ferrolho persa", construíram a vitória já no primeiro tempo e aplicaram uma goleada de 6 a 2. A partida ainda contou com a participação do trio de arbitragem brasileiro formado por Raphael Claus, Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon.

Com o resultado, a Inglaterra pulou na frente no grupo B, que além do Irã, também conta com a participação de Estados Unidos e País de Gales. A equipe campeã da Copa de 1966 voltará aos gramados na próxima sexta-feira contra os norte-americanos, às 16 horas (no horário de Brasília). Já o Irã encara a seleção de País de Gales no mesmo dia, às 7 horas (de horário de Brasília).



fotogaleria

Antes do começo da partida, a seleção inglesa se posicionou após não poder entrar em campo com a braçadeira com as cores do arco-íris e com a frase "One Love", em favor da inclusão e contra a discriminação. Os ingleses fizeram um outro gesto, desta vez em protesto contra o racismo. Antes de a bola rolar contra o Irã, os jogadores ingleses se ajoelharam.

A partida entre Inglaterra e País de Gales começou com um grande susto. Com apenas sete minutos, o goleiro do Irã, Beiranvand, se chocou com o zagueiro Hosseini e recebeu uma pancada no nariz. Com sangramento nasal, o arqueiro ficou mais de oito minutos sendo atendido, mas não conseguiu seguir na partida e acabou sendo substituído por Hossein Hosseini.

Passado o susto, a Inglaterra conseguiu se impor e não teve dificuldades para abrir vantagem na partida. O primeiro gol saiu aos 34 minutos. Após bela jogada coletiva dos ingleses, com a participação de Sterling e Shaw, Bellingham apareceu para concluir e balançar as redes da equipe iraniana.

Oito minutos depois, os britânicos ampliaram em outro belo gol. Após cobrança de escanteio, Maguire ajeitou de cabeça e Saka acertou um belíssimo chute de esquerda, sem chances de defesa para o goleiro Hosseini. Aos 45 minutos, a Inglaterra voltou a marcar. Kane foi no fundo e cruzou para Sterling concluir e levar uma grande vantagem para os ingleses para o intervalo.

A temática no segundo tempo seguiu a mesma e aos 16 minutos, Saka tornou a vitória elástica dos ingleses uma goleada. O jogador do Arsenal recebeu passe de Sterling, limpou a marcação e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Hosseini. Três minutos depois, o Irã diminuiu. Após bela jogada coletiva, Taremi apareceu dentro da área e finalizou forte, Pickford não conseguiu fazer a defesa.

Com a vantagem, Gareth Southgate decidiu rodar o elenco. E logo em uma das suas primeiras participações, o atacante Rashford passou pela marcação de um defensor do Irã e finalizou para fazer o quinto gol dos ingleses na partida. No fim, a Inglaterra ainda marcou mais um. Aos 44 minutos, em outra belíssima jogada coletiva, Grealish colocou a bola no fundo das redes e fez o sexto para os ingleses.

Nos acréscimos, após intervenção do VAR, Raphael Claus assinalou uma penalidade para o Irã. Na cobrança, Taremi deslocou Pickford e diminuiu para a equipe persa, dando números finais ao duelo pelo grupo B.