Um dos goleiros da Suíça, Sommer treina com o óculos escuro com tecnologia japonesa - FABRICE COFFRINI / AFP

Um dos goleiros da Suíça, Sommer treina com o óculos escuro com tecnologia japonesa FABRICE COFFRINI / AFP

Publicado 21/11/2022 11:16

Adversária da seleção brasileira na segunda rodada da Copa do Mundo, a Suíça faz um treino específico e diferente para os goleiros. Yan Sommer e Gregory Kobel foram fotografados nesta segunda-feira (21) utilizando óculos escuros durante a atividade.



O acessório especial é utilizado desde 2021, quando a Suíça chegou às quartas de final da Eurocopa. E o objetivo é fazer com que os goleiros antecipem suas ações durante as jogadas.



Além da lente escura, os óculos têm uma tecnologia particular, que reproduzem o efeito de câmera lenta na bola. De acordo com o jornal inglês 'The Sun', o acessório é de produção japonesa, também possui uma bateria e custa em torno de 350 libras (cerca de R$ 1,8 mil).



A Suíça estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24), contra Camarões. E na rodada seguinte, dia 28, encara a Seleção. Na última rodada, dia 2, a adversária será a Sérvia.