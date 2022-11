Thiago Silva é um dos pilares da zaga do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Thiago Silva é um dos pilares da zaga do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/11/2022 09:00 | Atualizado 21/11/2022 09:58

Catar - Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira tem na zaga um de seus setores mais consistentes. Após a eliminação para a Bélgica na Copa da Rússia, em 2018, quando teve início a preparação para o Mundial do Catar, a equipe de Tite disputou 50 jogos e levou apenas 19 gols, o que dá uma média de apenas 0,38 por partida. São os melhores números defensivos no ciclo de preparação entre todas as 32 seleções que foram ao Catar.



Alguns fatores ajudam a explicar o bom desempenho da zaga do Brasil. Um deles, sem dúvida, é a experiência e liderança de Thiago Silva. Às vésperas de estrear pela quarta vez em uma Copa do Mundo, o camisa 3 vive uma verdadeira mistura de sentimentos. Aos 38 anos e prestes a se tornar o segundo jogador mais velho a disputar um Mundial pela seleção brasileira — ficará atrás apenas de seu companheiro Daniel Alves, com 39 —, o defensor terá no Mundial do Catar aquela que, provavelmente, será sua última chance de ser campeão do mundo com a seleção brasileira.



Apesar da idade avançada, Thiago sempre foi um dos pilares da equipe de Tite e chega à Copa do Mundo como unanimidade. Um dos principais líderes do elenco, ele é o homem de confiança do treinador e será peça fundamental para seus três companheiros de zaga.



Marquinhos disputará sua segunda Copa do Mundo Lucas Figueiredo/CBF

A seu favor, o Brasil terá também o entrosamento de sua dupla de zaga titular. Marquinhos, que atuou ao lado de Thiago por sete temporadas no Paris Saint-Germain, repetirá a parceria na Copa do Mundo. Os dois já haviam atuado juntos em 2018, na Rússia.

O DIA. Juan e Thiago Silva foram companheiros na seleção brasileira Divulgação

"O Thiago é o líder do elenco. Entrega muito na parte tática, de inteligência, na parte técnica também. Acho que é quem vai guiar a zaga do Brasil durante a competição. O Marquinhos está no auge. Mesmo mais novo, tem muita experiência na Seleção. Já participou de uma Copa do Mundo e é outro líder do elenco. Ele e o Thiago se conhecem muito bem da época do Paris Saint-Germain e se completam", analisou Juan, ex-companheiro de Thiago Silva na Seleção, em contato com

Ainda que precise recorrer ao banco de reservas por qualquer eventualidade, Tite não verá sua zaga perder em qualidade. Na reserva, o treinador terá como opções Éder Militão, titular do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões, e o novato Bremer, que vive grande momento na Juventus e confirmou sua ida à Copa do Mundo com apenas uma convocação.



"Militão é um zagueiro que eu gosto muito de ver jogar. É muito rápido, bom na bola aérea, agressivo, tem técnica também e sabe apoiar bem no ataque. O Bremer foi quem ganhou a disputa pela última vaga devido à excelente fase. Já vinha jogando bem no Torino e manteve na Juventus. É um zagueiro parecido com os outros na parte tática, tem muita força, velocidade. Acredito que todos eles se completam na zaga e vão entregar muito para a Seleção", afirmou Juan.



O Brasil estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia, no Estádio Lusail. Suíça e Camarões completam o Grupo G.