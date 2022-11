Iara Ferreira - Reprodução / Instagram

Iara FerreiraReprodução / Instagram

Publicado 21/11/2022 14:54 | Atualizado 21/11/2022 14:55

Rio - A musa do OnlyFans, Iara Ferreira, está tão animada com a disputa da Copa do Mundo que fez uma promessa bastante picante. Representante dos Estados Unidos no concurso Bela da Copa, ela prometeu divulgar um vídeo bastante aguardado pelos seus fãs, em caso de vitória da seleção norte-americana na competição.

"Eu só tenho um vídeo de suruba, foi incrível. Eu faria mais um exclusivo, ainda melhor, para postar gratuitamente no OnlyFans se os EUA vencerem. Do jeito que eu sou, vou liberar (a suruba) logo na primeira vitória. Eu já estou empolgadíssima, principalmente quando o assunto é gravar vídeos. Espero que eles ganhem os jogos", afirmou em entrevista ao portal "Splash".

Os Estados Unidos fazem sua estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, às 16 horas (no horário de Brasília), contra País de Gales. O país norte-americano está no grupo B ao lado de Inglaterra, Irã e do seu primeiro adversário. Iara afirmou que se relacionou com um jogador da seleção dos EUA, porém, o affair vem decepcionando.

"Não é muito bom (de cama), isso está decepcionando um pouco. É fraco. Tem fôlego no futebol, mas não na hora do 'vamos ver'. Ele é muito legal, mas ser só legal não basta. Estou generosa", brincou.