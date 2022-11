Diego Ribas - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Diego RibasGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 21/11/2022 14:43

A Globo anunciou que Diego Ribas , ex-Flamengo e recém-aposentado, foi escalado para ser o comentarista da emissora na TV aberta na estreia da Argentina , nesta terça-feira, às 7h, contra a Arábia Saudita. O ex-jogador vai participar da transmissão na partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.



Dessa forma, Diego Ribas vai participar da transmissão de quatro ex-adversários da final da Libertadores de 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, com dois gols de Gabigol. O goleiro Armani, o lateral direito Montiel e os meias Enzo Fernández e Exequiel Palacios foram convocados e estarão à disposição do técnico Lionel Scaloni nesta terça-feira.

Apesar da participação nas transmissões da Copa do Mundo, Diego Ribas não vai para o Qatar. O ex-jogador vai comentar as partidas do estúdio junto com os narradores Cléber Machado, Gustavo Villani e Renata Silveira.



Ao mesmo tempo, não foram anunciadas participações de Diego Ribas em programas esportivos da emissora.

A aposta da Globo em Diego Ribas é uma tentativa de aprimorar a visão técnica e tática do futebol durante as transmissões. No Flamengo, inclusive, o ex-jogador se destacou por essas características que lhe trouxeram uma liderança natural dentro e fora do vestiário.



Diego Ribas pendurou as chuteiras aos 37 anos, na derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Avaí, no Maracanã, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Além do meio-campista, o goleiro Diego Alves também anunciou a aposentadoria e ambos jogadores receberam diversas homenagens.