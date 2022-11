Torcedores indianos de Brasil e Argentina brigaram em cemitério na Índia - Reprodução

Publicado 21/11/2022 13:13

Favoritos ao título da Copa do Mundo de 2022, Brasil e Argentina também são os queridinhos do público no Catar. Os brasileiros e argentinos são os favoritos, principalmente, entre os indianos. E essa paixão entre os rivais sul-americanos foi o motivo de uma briga no litoral da Índia.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (21), torcedores indianos de Brasil e Argentina entraram em conflito na cidade de Querala, no litoral da Índia. De acordo com informações do jornal indiano "Mathrubhumi", a polícia local já está investigando o caso.

A briga aconteceu em frente a um cemitério. Em meio a confusão entre os indianos torcedores do Brasil e Argentina, os locais torcedores da Inglaterra, que estava enfrentando o Irã, além de Portugal, tentaram conter os brigões com direito até "bandeiradas".

Brasil e Argentina são as seleções favoritas dos indianos. Em época de Copa do Mundo, os indianos enfeitam as cidades com as cores dos países. No Catar, os indianos são a maioria da população e já protagonizaram festas para os brasileiros e argentinos nas ruas.

A Argentina está no Grupo C e estreia nesta terça-feira (22), às 7h (de Brasília), contra Arábia Saudita, no estádio Lusail. Já o Brasil está no Grupo G e estreará na próxima quinta (24), às 16h, contra a Sérvia, no mesmo local.

Confira a vídeo da confusão: