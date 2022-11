Confira imagens da goleada da Inglaterra sobre o Irã na Copa do Mundo

Catar - Atual vice-campeã da Eurocopa, a Inglaterra começou com o pé direito a sua participação na Copa do Mundo de 2022. Contra o Irã, os ingleses não tiveram dificuldades de furar o "ferrolho persa", construíram a vitória já no primeiro tempo e aplicaram uma goleada de 6 a 2. A partida ainda contou com a participação do trio de arbitragem brasileiro formado por Raphael Claus, Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon.

Relatar erro