Assim como todos os jogadores da Inglaterra, Declan Rice ajoelhou antes de a bola rolar contra o Irã, pela Copa do MundoAdrian DENNIS / AFP

Publicado 21/11/2022 10:39 | Atualizado 21/11/2022 10:40

Sem poder entrar em campo com a braçadeira nas cores do arco-íris e com a frase "One Love", em favor da inclusão e contra a discriminação, a Inglaterra conseguiu fazer outro gesto, desta vez em protesto contra o racismo. Antes de a bola rolar contra o Irã, os jogadores ingleses se ajoelharam.

Na véspera da partida, o técnico Garth Southgate já avisara sobre a intenção dos jogadores. "Discutimos sobre ajoelhar, e chegamos à conclusão de que devemos fazer isso. É o que acreditamos como time, e temos feito isso por muito tempo".



O gesto dos jogadores ingleses acontece em meio à tentativa da Fifa de evitar protestos e outras ações consideradas políticas. A entidade, inclusive proibiu que as sete seleções europeias usassem a braçadeira com as cores do arco-íris, fazendo ameaças com sanções esportivas e até cartão amarelo aos capitães.



País que recebe a Copa do Mundo, o Catar é alvo de protestos das seleções europeias por não respeitar os direitos humanos, em especial com ataques à comunidade LGBTQIA+.