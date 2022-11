Félix Sanchez é o técnico do Catar - KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 20/11/2022 19:44

Rio - A seleção do Catar perdeu por 2 a 0 para o Equador neste domingo, no Estádio Al Bayt, e se tornou o primeiro país-sede a ser derrotado em uma estreia de Copa do Mundo. Após a partida, o técnico Félix Sanchez admitiu que sua equipe foi inferior ao adversário e destacou o nervosismo dos atletas.

"Foi um jogo muito difícil, nós não começamos da melhor forma possível, pesou bastante a situação e acabou condicionando o jogo. Faltou confiança, dois gols entraram logo cedo. O Equador nos superou em todos os aspectos, então fica o aprendizado", disse o treinador.



"Foi a primeira Copa do Mundo, diante do nosso povo, nos fez duvidar muito, começamos mal e foi impossível chegar ao nível que gostaríamos, embora na segunda parte tenhamos sido um pouco melhores comentou", completou.

Sanchezz também lamentou os erros técnicos de sua equipe, que, segundo ele, "não conseguiu trocar quatro passes".

"Contra uma equipe deste nível, se erra, te castigam. Temos de aprender com o que nos aconteceu hoje. Não conseguimos trocar quatro passes. Espero que no próximo jogo as pessoas estejam mais orgulhosas", finalizou.

Os donos da casa voltam a campo na próxima sexta-feira, às 10h, contra Senegal, no estádio Al Thumama.