Principal jogador da seleção senegalesa, Mané está fora da Copa do Mundo FOTO: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 20/11/2022 18:50

Sadio Mané se pronunciou pela primeira vez após ser cortado da Copa do Mundo por causa de lesão. Nas redes sociais neste domingo, o atacante agradeceu as palavras de apoio e informou que o procedimento cirúrgico pelo qual passou correu bem. Além disso, ele aproveitou para mandar uma mensagem para a Seleção de Senegal.

"Boa noite a todos. Muitos de vocês me enviaram mensagens de apoio após a lesão. A operação no meio de semana correu bem graças a Deus. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos e mostrar o meu reconhecimento.

Nesta segunda-feira, nosso país amado vai disputar a Copa do Mundo. Tenho certeza que os Leões vão se superar e encarar todas as partidas como uma verdadeira final. Também estou convencido de que todos os senegaleses estarão na frente da televisão para apoiar e incentivar nossa seleção. Como todos os torcedores da seleção, estou convencido de que meus companheiros lutarão como um só homem e como costumam fazer para homenagear o nosso querido Senegal



Viva o Senegal, Vamos"

Na última quinta-feira, o departamento médico da seleção senegalesa informou que, após um novo exame de ressonância magnética, constatou-se que Mané não teria condições de disputar a Copa do Mundo. O jogador, como já dito acima, ainda teve que passar por cirurgia.

Mané sofreu uma lesão na fíbula da perna direita durante jogo do Bayern de Munique, válido pelo Campeonato Alemão, neste mês. Inicialmente, havia expectativa de que o atacante perdesse apenas os primeiros jogos do Mundial e não de toda a competição, o que não se concretizou.





Em tempo: Senegal está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de Catar, Equador e Holanda. Sem seu principal jogador, a seleção senegalesa estreia no dia 21 de novembro, às 13h (de Brasília), contra a Holanda no Al Thumama Stadium.