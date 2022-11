Momento em que Enner Valencia faz o segundo gol da vitória do Equador sobre o Catar - FOTO: KARIM JAAFAR / AFP

Momento em que Enner Valencia faz o segundo gol da vitória do Equador sobre o CatarFOTO: KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 20/11/2022 16:40

Neste domingo, a Copa do Mundo começou com a vitória do Equador sobre o Catar por 2 a 0 no Al Bayt Stadium. O atacante Enner Valencia marcou os únicos dois gols do jogo. Abaixo, confira um raio-x com estatísticas da partida e declarações dos dois treinadores:





Agora, as duas seleções viram a chave para a segunda rodada do Grupo A do Mundial. O Catar volta a campo na próxima sexta-feira, às 10h (de Brasília), para enfrentar o Senegal no Al Thumama Stadium. Já o Equador medirá forças contra a Holanda no mesmo dia, mas às 13h (de Brasília), no Khalifa International Stadium.