Após a vitória sobre o Catar, jogadores do Equador saudaram os torcedoresFOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 20/11/2022 15:31

Apesar da felicidade pela vitória sobre o Catar, os torcedores equatorianos ficaram na bronca com a ausência de cerveja nos estádios desta Copa do Mundo. Durante o intervalo do jogo de abertura, alguns torcedores protestaram pela falta da bebida bebida alcóolica no local.

"Queremos cerveja, queremos cerveja", gritaram alguns torcedores do Equador.

La hinchada #ECU ya tiene el primer hit del #FIFAWorldCup : “Queremos cerveza, queremos cerveza” pic.twitter.com/Pk91fYLug5 — Javier Lanza (@javierlanza) November 20, 2022

Vale lembrar que, na última sexta-feira, as autoridades do Catar decidiram proibir até mesmo a venda de cerveja nos arredores do estádio. Dessa forma, o único lugar para o "torcedor comum" comprar a bebida alcóolica será na Fan Fest - e apenas entre 19h e 1h do horário local. O preço de meio litro custa quase R$75.

A exceção é para quem quem estiver nos camarotes dos estádios. No entanto, serão vendidos apenas quatro copos por pessoa, para evitar o excesso de consumo.