O Al Bayt Stadium recebeu o jogo de abertura da Copa do Mundo do Catar - FOTO: Miguel MEDINA / AFP

O Al Bayt Stadium recebeu o jogo de abertura da Copa do Mundo do CatarFOTO: Miguel MEDINA / AFP

Publicado 20/11/2022 20:05

O site oficial da FIFA informou que o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2022, entre Catar e Equador, teve um público de 67.372 espectadores. No entanto, a capacidade máxima do Al Bayt Stadium, de acordo com a entidade, é de 60 mil pessoas.





CONHEÇA O ESTÁDIO

Localizado na cidade de Al Khor, ele leva o nome das "bayt al sha’ar", que eram as tendas usadas historicamente pelos povos nômades do Catar e da região do Golfo. Após a Copa, o anel superior modular do estádio será removido, e os assentos serão reutilizados na criação de instalações esportivas tanto no país quanto no exterior.

Também vale destacar que o Al Bayt Stadium recebeu uma classificação de cinco estrelas por seu projeto e construção do Sistema Global de Avaliação de Sustentabilidade (GSAS).

VEJA OS JOGOS QUE ACONTECERÃO NO LOCAL

20 de novembro - Catar 0x2 Equador



23 de novembro - Marrocos x Senegal (7h)



25 de novembro - Inglaterra x EUA (16h)



27 de novembro - Espanha x Alemanha (16h)



29 de novembro - Holanda x Catar (12h)



1º de dezembro - Costa Rica x Alemanha (16h)



4 de dezembro - Oitavas de final: 1ºB x 2ºA (16h)



10 de dezembro - Quartas de final: V51 x V52 (16h)



14 de dezembro - Semifinal: V59 x V60 (16h)

*Todos horários de Brasília