Treino da Seleção Brasileira no CatarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/11/2022 19:18

Já no Catar, a Seleção realizou o primeiro treino no país sede da Copa do Mundo neste domingo. No vídeo abaixo, faça um 'tour virtual' e conheça o local onde o Brasil se prepara para os jogos do Mundial:





VEJA A PROGRAMAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA ATÉ A ESTREIA NA COPA

Segunda-feira (21/11): treino às 16h30 (10h30 de Brasília)

Terça-feira (22/11): treino fechado às 16h30 (10h30 de Brasília)

Quarta-feira (23/11): treino às 18h (12h de Brasília)

Quinta-feira (24/11): estreia contra a Sérvia às 22h (16h de Brasília)