Lionel Messi em treino da ArgentinaJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 20/11/2022 17:17

Após dois dias treinando separado dos companheiros, Lionel Messi voltou a realizar sessões de trabalho com o grupo da Argentina neste domingo, segundo a imprensa local. O camisa 10 é esperado na equipe titular na estreia diante da Arábia Saudita, nesta terça-feira.



Por conta de uma sobrecarga na panturrilha, o grande protagonista da Albiceleste treinou na academia e de forma individual na sexta-feira e no sábado. No entanto, o entorno do atleta garantia que o jogador estava sendo poupado por precaução.



Restam poucas dúvidas na cabeça de Lionel Scaloni em relação ao 11 titular. A expectativa é de que Nahuel Molina e Marcos Acuña atuem pelas laterais, enquanto Alexis Mac Allister deve ser o meia que irá acompanhar Leandro Paredes e Rodrigo de Paul.



No ataque, Messi e Di María devem ganhar a companhia de Lautaro Martínez, que não atuou no amistoso diante dos Emirados Árabes. A Albiceleste ainda tem um último treinamento programado para esta segunda-feira.