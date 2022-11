Pedro durante treino da Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Pedro durante treino da Seleção Brasileira

Publicado 20/11/2022 16:05 | Atualizado 20/11/2022 16:06

Um dos temas da entrevista coletiva de Pedro, neste domingo, foi a disputa pela titularidade no ataque da Seleção. Nesse sentido, o centroavante lembrou que a briga é sadia e destacou que o Brasil está bem servido de opções para o setor.

"É uma briga sadia. O professor Tite é quem escolhe, mas o mais importante é que o Brasil está muito bem servido. Jogadores no seu mais alto nível, todos bem em seus clubes. Então, todos que forem jogar darão o seu melhor para o Brasil", disse Pedro.

Um dos principais concorrentes, vale destacar, é Richarlison. Tite ainda não definiu o time titular, mas o camisa 9 aparece como uma das principais opções, já que se destacou nos jogos da Seleção nas últimas datas Fifa.

"Ele (Richarlison) é um cara muito extrovertido. Ele e todo grupo é um grupo muito alegre, muito feliz, mas também sério quando tem que ser sério, quando tem que trabalhar. Esse ambiente é bom, muito alegre. O brasileiro é assim também, sorridente e alegre. Temos que ser assim nos treinos e nos jogos. O Richarlison tem esse jeito engraçado, esse jeito alegre de ser, que ajuda muito o grupo", contou o atacante.





Vale lembrar que Pedro teve um início de ano difícil. Entretanto, ele mostrou resiliência e, após a chegada do técnico Dorival Júnior, cresceu de produção. Não à toa, foi eleito o "Rei da América" e fechou a temporada 2022 como um dos principais nomes do Flamengo.

"Eu briguei para jogar mais. Briguei é uma forma de falar. Queria estar jogando. No início do ano eu estava muito mal mentalmente, perdi a parte forte que tenho em mim. Mas a adversidade vem para nos fazer mais forte, e eu consegui ser resiliente no momento que tinha que ser. Hoje poder vir para a Seleção é uma honra. No meio do ano voltei a ter a sequência que sempre quis ter no Flamengo, ser titular, jogar jogos grandes. Agradecer a oportunidade, espero poder conquistar esse título", analisou o centroavante.

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia da Seleção acontece na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia no Lusail Stadium.

"A gente fica feliz de estar aqui, sem dúvida nenhuma é um sonho que a gente realiza. A cada dia treinando, com esse ambiente gostoso de Copa do Mundo. Então, é muito bom estar convivendo. Tem que estar alegre, tem que estar feliz sempre", comemorou Pedro.