Enner Valencia comandou vitória do Equador sobre o Catar na abertura da CopaKARIM JAAFAR / AFP

Publicado 20/11/2022 15:00 | Atualizado 20/11/2022 16:19

Catar - A Copa do Mundo de 2022 mal começou e já teve um tabu quebrado dentro de campo. Pela primeira vez em 22 edições do Mundial, o país-sede foi derrotado em uma estreia. No jogo de abertura, realizado neste domingo, no Estádio Al Bayt, o Equador venceu o Catar por 2 a 0 e estragou a festa dos anfitriões. Enner Valencia, duas vezes, marcou para a seleção sul-americana.





Os donos da casa voltam a campo na próxima sexta-feira, contra Senegal, no Al Thumama, às 10h. Já os equatorianos encaram a poderosa Holanda, no mesmo dia, às 13h.

O primeiro tempo foi um verdadeiro massacre por parte do Equador. Com uma seleção tecnicamente superior, os sul-americanos dominaram a partida desde o início. Com apenas dois minutos, Enner Valencia mandou para as redes após confusão na área e falha do goleiro Al-Sheeb. No entanto, o VAR entrou em ação e apontou impedimento de Estrada no início da jogada.



Mesmo com o gol anulado, o cenário na partida não mudou e o Catar continuou acuado. Prova disso é que os donos da casa terminaram a primeira etapa sem dar um único chute a gol. Neste cenário, o Equador não demorou para abrir o placar. Aos 15 minutos, Enner Valencia foi lançado na área e derrubado pela defesa catari. Ele mesmo foi para a cobrança e converteu. A pressão equatoriana não parou e, aos 30 minutos, Torres chegou bem pelo lado direito e cruzou na cabeça de Valencia, que subiu para marcar o segundo dele no jogo e aumentar a vantagem levada pelos equatorianos para o vestiário.

Com boa vantagem no placar e um adversário muito fraco tecnicamente, o Equador teve tranquilidade para administrar a partida no segundo tempo. Com facilidade para trocar passes próximo à área dos cataris, o time do técnico Gustavo Alfaro foi pouco ameaçado. A melhor chance do Catar aconteceu já no fim da partida, quando Muntari recebeu em profundidade e bateu por cima do gol.

Sem tomar sustos, o Equador apenas controlou o jogo ao longo de toda segunda etapa. Mesmo sem uma grande chance de ampliar o placar, os sul-americanos foram os donos da partida e venceram com os dois gols marcados no primeiro tempo.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Al Bayt

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

CATAR: Al-Sheeb, Pedro Miguel, Al-Rawi, Khoukhi, Abdelkarim Hassan e Homam Ahmed; Hatim, Boudiaf, Al-Haydos (Mohammed Waad), Akram Afif e Almoez Ali (Muntari). Técnico: Félix Sánchez.

EQUADOR: Galíndez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Hincapié e Estupiñán; Jhegson Méndez, Moisés Caicedo (Alan Franco), Plata e Romario Ibarra (Sarmiento); Estrada (Kevin Rodríguez) e Enner Valencia (Cifuentes). Técnico: Gustavo Alfaro.

Gols: Enner Valência (15' e 30'/1ºT)

Cartões amarelos: CAT: Al-Sheeb, Boudiaf, Akram Afif e Almoez Ali; EQU: Moisés Caicedo e Jhegson Méndez.