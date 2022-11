Repórter furtada revela que polícia do Catar pediu para ela definir punição ao ladrão - Reprodução

Publicado 20/11/2022 19:10 | Atualizado 20/11/2022 21:49

A repórter argentina Dominique Metzger, que viralizou ao ser assaltada no Catar, revelou em stories publicado no Instagram que a policia local pediu que ela escolhesse de qual forma ela gostaria que o ladrão fosse punido.



Segundo ela, a autoridade local afirmou que o ladrão seria achado pois o país é todo monitorado e pediu que ela escolhesse entre duas punições.

"Teve um momento em que me pediram para escrever o meu depoimento, e aí veio a parte mais complexa, porque me perguntaram: 'O que quer que a justiça faça com isto? Porque vamos encontrá-lo, há câmeras de alta definição em todos os lugares'. E eu pensei ter entendido mal a tradução, mas não, ficaram me perguntando que pena que eu queria para o ladrão, se eu queria que ele fosse condenado a cinco anos de prisão, se eu queria que ele fosse deportado", afirmou.

Depois de fazer a denuncia, na sexta-feira, a jornalista contou um pouco sobre o tratamento dado às mulheres na delegacia: "Aqui estamos dentro da delegacia. Eles me obrigaram a ir para um setor de espera só para mulheres, porque tudo aqui é divido", completou.

Neste domingo, a repórter mostrou que superou a situação e passou o dia cobrindo a abertura da Copa do Mundo e também o jogo entre Catar e Equador.







