Harry Kane será o capitão da Inglaterra na Copa do Mundo - AFP

Publicado 20/11/2022 18:37

Rio - A Copa do Mundo no Catar ganhou mais uma polêmica neste domingo. De acordo com o jornal "The Telegraph", a Fifa proibiu Harry Kane, capitão da Inglaterra, de utilizar a braçadeira com apoio aos membros da comunidade LGBQTIA+ na estreia dos britânicos no Mundial, nesta segunda-feira, às 10h, contra o Irã.

Kane pretendia levar a braçadeira com as cores do arco-íris e o slogan "One Love", como foi dito por ele neste domingo, em entrevista coletiva.



"Como nós falamos, foi uma decisão do time, comissão técnica e organização que queremos usar a braçadeira. Eu sei que a FA (federação inglesa) está falando com a FIFA no momento e eu tenho certeza que para o nosso jogo de amanhã eles já terão uma decisão. Mas deixamos claro que queremos usar", afirmou o artilheiro.

Ao todo, dez seleções prometeram usar a braçadeira, mas estão preocupadas com uma possível punição da Fifa, que poderia resultar até em cartões. No entanto, algumas estão determinadas a manter a ação. É o caso do zagueiro Virgil van Dijk, que garantiu que usará o acessório na estreia da Holanda contra Senegal, nesta segunda-feira.

"Vou usar a braçadeira amanhã. Do nosso ponto de vista, não houve nenhuma mudança. Se eu for levar um cartão, teremos que debater sobre isso porque não gosto de jogar quando já recebi um amarelo", afirmou.