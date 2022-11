Gustavo Alfaro, técnico do Equador - Raul ARBOLEDA / AFP

Publicado 20/11/2022 17:52

Rio - O técnico do Equador, Gustavo Alfaro, ficou na bronca com o gol anulado na vitória por 2 a 0 sobre o Catar, neste domingo, no primeiro jogo da Copa do Mundo. Durante a coletiva, o treinador ironizou a marcação do impedimento de Estrada, que invalidou o gol marcado por Enner Valencia com apenas dois minutos de bola rolando.

"Quando vi que o goleiro salta com um dos nossos jogadores, perco a perspectiva. Existe a nova metodologia do VAR e se vê que Michael Estrada tem que cortar as unhas, porque marcam a pontinha do pé", brincou o técnico.



Após o deboche, Alfaro exaltou a entrega dos jogadores equatorianos e afirmou que sonha equipe sonha com coisas grandes no Mundial.

"Ganhamos com muita claridade e contundência. Tomara que seja o início de algo importante. (...) É só a primeira vitória, agora precisamos confirmar a nossa grandeza", afirmou Alfaro.

"Hoje foi uma final, o jogo mais importante da Copa, precisávamos derrubar esses mitos históricos. Com essa seleção estamos além de qualquer disputa nesse sentido", completou, se referindo ao fato de uma seleção anfitriã nunca ter perdido antes na estreia.

O Equador volta a campo na próxima sexta-feira, às 13h, contra a Holanda. Antes, os europeus encaram Senegal nesta segunda-feira, às 13h.