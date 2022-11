Torcedores discutiram durante o jogo entre Catar e Equador - Reprodução

Torcedores discutiram durante o jogo entre Catar e EquadorReprodução

Publicado 20/11/2022 15:36

Os cataris ainda são novos nesse negócio chamado futebol.



Ainda não conhecem a máxima: PERDEU, AGUENTA A ZOEIRA. pic.twitter.com/2sOJN3C0za — Cenas Lamentáveis (@CLamentaveis) November 20, 2022

Rio - Nem tudo foi festa no jogo de abertura da Copa do Mundo, que terminou com a vitória de 2 a 0 do Equador sobre o Catar, neste domingo, no Estádio Al Bayt. Após a anulação do gol marcado por Enner Valencia aos dois minutos, um torcedor equatoriano que estava na arquibancada fez gestos com os dedos se referindo a dinheiro e falando "money". A atitude irritou um catari, que mandou o rival calar a boca e deu inicio à uma discussão acalorada.