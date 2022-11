Enner Valencia é um dos principais jogadores da seleção equatoriana - FOTO: Antonin THUILLIER / AFP

Enner Valencia é um dos principais jogadores da seleção equatorianaFOTO: Antonin THUILLIER / AFP

Publicado 20/11/2022 17:59

Autor dos dois gols da vitória do Equador sobre o Catar por 2 a 0, pelo jogo de abertura da Copa do Mundo, o atacante Enner Valencia já fingiu uma lesão durante uma partida para não ser preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. A situação aconteceu em 2016.





Na ocasião, o Equador vencia a seleção chilena pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Já na reta final do segundo tempo, Valencia caiu no chão e pediu para ser substituído. Ele, além disso, deixou o campo de maca, com uma máscara de oxigênio.

Dessa forma, o atacante deixou o estádio de ambulância. A polícia até correu atrás, como pode ser visto no jogo abaixo, mas Valencia conseguiu escapar.

AGORA COM VÍDEO: nas eliminatórias da Copa 2018, Enner Valencia seria preso após um Equador-Chile. Atraso no pagamento de pensão. Eis que ele fingiu uma lesão para sair de ambulância. Hoje é o homem da abertura da Copa 2022 pic.twitter.com/nRV3ns4Yyo — Non Sense Football (@_NSenseFootball) November 20, 2022

No fim, ele não foi preso. Isso porque, posteriormente, o advogado do jogador informou que as partes chegaram a um acordo, e a ordem de prisão acabou anulada.