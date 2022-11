Cerimônia de abertura marca início da Copa do Mundo no Catar - Raul ARBOLEDA / AFP

Publicado 20/11/2022 15:17

O ator Morgan Freeman foi uma das atrações na cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Catar. Um detalhe no popular ator americano, porém, chamou a atenção dos mais de 60 mil espectadores presentes no local e também os milhões de telespectadores que acompanharam a cerimônia: a luva na mão esquerda, acessório que usa há vários anos.

Mas qual é o motivo disso?

O ator usa essa luva desde 2008, quando sofreu um acidente de carro no Mississippi. O veículo de Morgan Freeman saiu da pista e, após capotar várias vezes, foi parar em uma vala. Após este incidente, a mão esquerda do ator ficou paralisada, então ele precisa desse acessório para estimular o fluxo sanguíneo.

"Como não consigo movê-lo, minha mão incha", confessou há alguns anos.

Mais de uma década depois, Morgan Freeman ainda sofre com algumas consequências. E é que o ator não só tem uma paralisia na mão esquerda, mas também enfrenta a doença da fibromialgia.

Em sua participação na abertura, Morgan Freeman fez um discurso baseado na união.

“O que nos une é maior do que o que nos divide. Somos uma grande tribo e a Terra é nossa tenda. Juntos podemos fazer o apelo para que todos nos unam. Esta é uma chamada para o mundo inteiro. O futebol une pessoas e nações. Há um fio comum de esperança e respeito. O futebol expande o mundo, une as nações em seu amor por este belo jogo. O que une as nações, une as comunidades. Todos nós temos uma história no futebol, e no Catar também", disse.