Cerimônia de abertura marca início da Copa do Mundo no CatarAFP

Publicado 20/11/2022 12:32 | Atualizado 20/11/2022 13:28

Rio - Agora é oficial! Está aberta a Copa do Mundo do Catar. Na manhã deste domingo, uma grande festa no estádio Al Bayt, antes do jogo de abertura entre Catar e Equador, marcou o pontapé inicial no Mundial, em uma celebração que contou com as características do país-sede e discurso de respeito à diversidade e inclusão. A cerimônia durou cerca de 30 minutos

A cerimônia teve início com as presenças do Emir do Catar, Tamim bin Hamad, e do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Logo depois, o ex-zagueiro francês Marcel Desailly, campeão do mundo em 1998, adentrou o gramado carregando a taça da Copa do Mundo

Em seguida, foi exibido um vídeo onde um tubarão baleia nada até o Al Bayt, com direito a narração de Morgan Freeman.

"Dessa terra ouvimos um chamado para o mundo, para reconectar, para retornar apenas por um momento para o que nos agrupa, para o que nos junta nessa jornada do leste para o oeste. Nós nos movemos juntos buscando um objetivo", dizia o discurso.

Com as luzes do estádio apagadas, três camelos surgiram no centro do gramado ao lado de mulheres cataris, viajantes e tratadores. Também apareceu, ao lado de Morgan Freeman, o influencer catari Ghanim Al Muftah, que tem síndrome de regressão caudal.

"Ouvia algo lindo. Não apenas música, mas também o chamado para celebrar tudo que ouvi. Uma terra que vivia em turbulência com famílias esquecidas. Eu parei para ouvir essa voz", discursou Freeman.

O diálogo entre Freeman e Ghanim Al Muftah tratou sobre a diversidade, uma das principais críticas à escolha do Catar como país-sede, devido às às leis anti-LGBTQIA+.

"Não tenho certeza. Sou bem-vindo?", questionou Ghanim.

"Todos são bem-vindos. Esse é um convite para todo o mundo", respondeu Freeman.



Após a conversa, cerca de 100 artistas entraram em campo com bastões de led, ao som dos "cantos da nação". Logo depois, surgiram as 32 bandeiras dos países que participam da Copa do Mundo.

Houve também a lembrança dos Mundiais anteriores. Músicas de outras Copas, como The Cup of Life, cantada por Rick Martin, em 1998 na França, além de Waka Waka, de Shakira, da Copa da África em 2010, foram cantadas. Além disso, alguns mascotes também deram as caras, entre eles o Fuleco, do Brasil.



Logo depois, o Emir Tamim bin Hamad al-Thani fez o discurso oficial de abertura da Copa no Catar.

"Recebemos a todos de braços abertos na Copa do Mundo 2022. Nós trabalhamos e fizemos muitos esforços para garantir o sucesso desta edição. Investimos para o bem de toda a humanidade. Durante 28 dias, vamos acompanhar essa festa de futebol nesse espaço de diálogo e civilização. As pessoas, por mais que sejam de culturas, nacionalidades e orientações diferentes, vão se reunir aqui no Catar. Que beleza juntar todas essas diferenças. Desejo a todas as seleções muito sucesso. Para todos vocês meus desejos de felicidades. Bem-vindos a Doha", declarou.

Por fim, o mascote da Copa no Catar, o La'eeb, voltou a aparecer, desta vez com um show pirotécnico na parte superior do Al Bayt, que voltou a ter suas luzes acesas, dando fim à cerimônia.