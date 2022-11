Copa do Mundo - AFP

Catar - As sete seleções europeias que planejavam usar uma braçadeira colorida "One Love" em favor da inclusão e contra a discriminação desistiram, nesta segunda-feira (21), de fazê-lo diante da ameaça de "sanções esportivas" durante a Copa do Mundo no Catar, anunciaram poucas horas antes da partida entre Inglaterra e Irã.

"A Fifa foi muito clara, vai impor sanções esportivas se nossos capitães usarem as braçadeiras em campo. Como federações nacionais, não podemos pedir a nossos jogadores que se arrisquem a sanções esportivas, incluindo cartões amarelos", escreveram as sete federações.



Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suíça expressaram, contudo, sua "frustração" pela inflexibilidade da Fifa.



A França, que inicialmente integrava a iniciativa "One Love", já havia anunciado, por meio de seu capitão Hugo Lloris, que não usaria a braçadeira.



"Estávamos prontos para assumir multas aplicáveis em caso de desrespeito às regras sobre uniformes e equipamentos e estávamos muito comprometidos com essa braçadeira. Mas não podemos colocar nossos jogadores em uma situação em que possam receber cartões amarelos e até mesmo ter que deixar o campo" (em caso de segundo cartão amarelo), justificaram as federações.



As regras sobre uniformes e equipamentos prevê que os capitães usem "as braçadeiras fornecidas pela Fifa" durante as fases finais da competição. Caso contrário, o árbitro pode solicitar ao jogador que saia de campo para "corrigir seu uniforme", e em caso de descumprimento desta instrução, o jogador pode ser punido, a critério do árbitro.