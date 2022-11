Richarlison - AFP

RicharlisonAFP

Publicado 21/11/2022 14:03 | Atualizado 21/11/2022 14:15

Rio - O atacante da seleção brasileira, Richarlison, saiu em defesa de Neymar, após o camisa 10 receber críticas do jornal alemão "Bild". O jogador do PSG foi chamado de "arrogante", por publicar em suas redes sociais uma foto simulando uma sexta estrela no símbolo da Seleção.

"Arrogantes são eles. Somos apenas sonhadores. Estamos sonhando com essa sexta estrela e vamos buscar, eles querendo ou não. Esse cara aí é um babaca por chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber dele", afirmou.



Richarlison, que defende o Tottenham, falou do sentimento que move a seleção brasileira. Para o ex-jogador do Fluminense, a atitude de Neymar reflete o sonho que o camisa 10 tem de conquistar a Copa do Mundo.

"A gente vai buscar, esse é o nosso sonho. Vou contar aqui para vocês, quando cheguei no quarto e vi a foto de criança, passou um filme na cabeça e me emocionei. O Neymar postou aquilo porque é o sonho dele também, a gente sabe da vontade dele ganhar, e ele posta o que quiser. O Neymar feliz aqui também estaremos felizes, isso é o mais importante", disse.