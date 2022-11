Veja imagens da vitória da Holanda por 2 a 0 sobre Senegal

Apontada como uma das favoritas da Copa do Mundo do Catar, a Holanda estreou contra Senegal e passou mais dificuldades do que a vitória por 2 a 0 sugere. Com um gol aos 39 minutos do segundo tempo e outro no último lance da partida, os holandeses dividem a liderança do Grupo A com o Equador.

A partida também marcou a participação de outro trio de arbitragem brasileiro. Wilton Sampaio foi o árbitro, auxiliado por Bruno Boschilia e Bruno Pires.

