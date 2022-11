Lionel Messi em treino da Argentina - JUAN MABROMATA / AFP

Lionel Messi em treino da ArgentinaJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 21/11/2022 16:31

Catar - Uma das maiores estrelas do futebol neste século, Lionel Messi chega ao Catar buscando realizar um sonho: conquistar o título da Copa do Mundo. Em sua quinta participação na competição, o camisa 10 da Argentina busca uma conquista inédita na sua carreira, além de ajudar o seu país encerrar um jejum de 36 anos.

Messi disputou as Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014 e 2018. A melhor participação foi no Mundial do Brasil, quando foi vice-campeão e eleito o melhor jogador da competição. Ao todo, o astro argentino soma 19 jogos e seis gols. No Catar, o camisa 10 da Albiceleste pode se tornar o jogador com mais partidas disputadas na história do torneio.

Com a convocação para o Catar, Messi se tornou o jogador argentino com mais participações na competição, superando Maradona e Mascherano (4 cada). Ele ainda pode se tornar o argentino com mais jogos, basta jogar três vezes para ultrapassar Maradona (21) e Mascherano (20). Além disso, caso chegue na final e jogue os sete jogos possíveis, superaria o alemão Lothar Matthaus (25).

A Argentina está no Grupo C e estreia nesta terça-feira (22), às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, no estádio Lusail. A Albiceleste ainda enfrentará o México e Polônia, nos dias 26 e 30.