21/11/2022

Rio - A Inglaterra começou sua participação na Copa do Mundo com uma goleada e uma atuação bastante elogiada pela imprensa esportiva. Apesar disso, o treinador Gareth Southgate fez algumas cobranças em relação a atuação da equipe. Ele não gostou da equipe britânica ter sofrido dois gols do Irã.

"O primeiro tempo foi complicado, com muitas paradas, mas nossa pressão e movimentação foram muito boas. Não deveríamos ter sofrido dois gols nessa fase do jogo, então teremos que estar certos em nosso jogo contra os Estados Unidos", afirmou o jogador.

A Inglaterra abriu três gols de vantagem no primeiro tempo. No segundo, balançou as redes na mesma quantidade de vezes, mas cedeu dois gols ao Irã. No fim, a goleada de 6 a 2 fez os vice-campeões europeus começarem a Copa do Mundo com o pé direito.

Ao analisar a partida como um todo, o treinador da Inglaterra ressaltou o grande período de acréscimo dado pelo árbitro da partida, o brasileiro Raphael Claus. No primeiro tempo, o jogo ficou parado por oito minutos por conta de um choque envolvendo o goleiro iraniano Beiranvand, que precisou ser substituído. Claus deu 14 minutos a mais. No segundo tempo, o árbitro acrescentou mais dez minutos.

"Teremos que ser melhores. Tivemos 24 minutos de desconto nos acréscimos ao longo do jogo. Os erros foram consequência do placar, então é muito tempo para focar e perdemos a concentração. Quando jogamos em um ritmo mais lento, não são nem de longe tão eficazes", opinou.

Com o resultado, a Inglaterra pulou na frente no grupo B, que além do Irã, também conta com a participação de Estados Unidos e País de Gales. A equipe campeã da Copa de 1966 voltará aos gramados na próxima sexta-feira contra os norte-americanos, às 16 horas (no horário de Brasília). Já o Irã encara a seleção de País de Gales no mesmo dia, às 7 horas (de horário de Brasília).