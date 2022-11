Mbappé pé a principal esperança da França na Copa do Mundo do Catar - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 22/11/2022 08:00

Uma das favoritas para a Copa do Mundo do Catar, a França estreia contra a Austrália nesta terça-feira (22), às 16h (de Brasília) no Al Janoub Stadium, e conta com um grupo, apesar das lesões, de muito talento, como o atacante Mbappé. Atuais campeões, os franceses querem o tricampeonato e a segunda conquista seguida. Para isso, terão que superar uma maldição que vem perseguindo os campeões de edições anteriores.

Já são três Copas do Mundo seguidas que o último campeão cai na fase de grupos, com atuações muito ruins. Em 2018, a Alemanha, que ganhou em 2014, venceu apenas uma vez e ficou em último lugar num grupo com Suécia, México e Coreia do Sul.



Quatro anos antes, foi a vez da Espanha ser eliminada ao tentar defender o título, ao ser goleada por 5 a 1 pela Holanda e perder do Chile, vencendo apenas a Austrália. Já em 2010 a Itália, campeã em 2006, foi quem passou vergonha, terminando sem vitória e em última num grupo com Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia.





Franceses já sofreram eliminação precoce

E a própria França já passou por essa situação em 2002. Campeã em 1998, teve Zidane jogando machucado e não venceu Dinamarca, Senegal e Uruguai. A exceção nas últimas edições foi o Brasil, que quatro anos após o penta, foi até as quartas de final em 2006.



E a maldição dos campeões já ronda a seleção francesa, que perdeu cinco jogadores por lesão (o atacante Benzema, os volantes Kanté e Pogbá, o atacante Nkunku e o zagueiro Kimpebé).





Último campeão em duas Copas do Mundo seguidas foi o Brasil

Por outro lado, se conseguir passar desta vez da fase de grupos, a França seguirá firme em busca do título para quebrar uma escrita que já dura 60 anos. Desde 1962, com o Brasil, uma seleção não consegue ser campeã por duas edições seguidas de uma Copa do Mundo.



Além da Seleção, que conquistou o primeiro título em 1958, apenas a Itália da década de 30 conseguiu o feito, ao ganhar em 1934 e 1938.