Veja imagens da derrota da Argentina em sua estreia na Copa do Mundo

Catar - Aconteceu a primeira zebra da Copa do Mundo de 2022. Na manhã desta terça-feira, a Argentina, uma das favoritas ao título, foi derrotada pela Arábia Saudita por 2 a 1 no Lusail. Messi fez para os argentinos, enquanto Al-Shehri e Al-Dawsari fizeram para os sauditas. Veja imagens da derrota do time de Scaloni!

Relatar erro