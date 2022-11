Galvão Bueno foi à loucura com derrota da Argentina na estreia da Copa - Reprodução

Publicado 22/11/2022 11:14

Rio - Galvão Bueno não escondeu sua alegria com a derrota da Argentina na estreia da Copa do Mundo, nesta terça-feira. Nas ruas do Catar, o narrador da Globo foi à loucura comemorando a vitória da Arábia Saudita e mostrou tudo em vídeo nas redes sociais.

"Vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Vocês não tem ideia. A loucura aqui dentro. A Arábia Saudita fez 2 a 1 na Argentina", disse Galvão aos risos.



Em seguida, o ícone do esporte apareceu comemorando com os brasileiros na rua de Doha. Na legenda do vídeo, Galvão usou seu famoso bordão: "Ganhar é bom. Ganhar da Argentina é muito melhor".

Veja o vídeo: