Lautaro Martínez teve dois gols anulados na derrota da Argentina diante da Arábia Saudita - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Lautaro Martínez teve dois gols anulados na derrota da Argentina diante da Arábia SauditaKirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 22/11/2022 11:15

Catar - A zebra já deu as caras na Copa do Mundo de 2022. Argentina decepcionou na estreia e foi derrotada pela Arábia Saudita por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (22), em Lusail, pela primeira rodada do Grupo C. A atual campeã da Copa América saiu na frente com Messi, teve três gols anulados ainda no primeiro tempo, mas cedeu a virada na etapa final.

Dos três gols anulados no primeiro tempo, dois foram marcados por Lautaro Martínez. O atacante sofreu com o entrosamento da defesa saudita, que não errou uma linha de impedimento durante os 90 minutos. Somente na etapa inicial, a Argentina somou sete irregularidades. Em três, a bola balançou a rede, mas foram bem anuladas. O camisa 22 lamentou as falhas.





"Dói muito. Tínhamos uma esperança muito grande de começar o Mundial ganhando. Perdemos o jogo pelos nossos erros, principalmente no segundo tempo. Existem detalhes que fazem a diferença e temos de corrigir esses erros. No primeiro tempo, devíamos ter marcado mais de um gol, mas isso é uma Copa do Mundo", disse Lautaro Martínez.

Com a derrota, a Argentina começa a Copa do Mundo em desvantagem no Grupo C. A Arábia Saudita soma três pontos e, por enquanto, lidera. México e Polônia se enfrentam ainda nesta terça, às 13h. Na próxima rodada, os argentinos encaram os mexicanos, no sábado (26), às 16h, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.