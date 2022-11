Lionel Messi - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 22/11/2022 11:47

Catar - Lionel Messi não escondeu seu abatimento com a derrota de 2 a 1 da Argentina para a Arábia Saudita , nesta terça-feira, na estreia da Copa do Mundo. Após a partida, o craque usou palavras fortes para expressar a tristeza do time argentino.

"Estamos mortos (arrasados). É um golpe muito duro. Não queríamos estrear dessa maneira. Queríamos vencer, para dar tranquilidade. Esse momento é de focar na fortaleza, na união do grupo. É o momento de estarmos mais unidos do que nunca", disse Messi.



"Agora é passar tranquilidade. Foi um golpe muito duro, uma derrota dolorida. Temos de seguir confiando em nós. Vamos tentar ganhar do México para ver como fica", completou.

Ao analisar a partida, o camisa 10 admitiu os erros de sua equipe diante de uma Arábia Saudita com uma linha alta de defesa. Ao todo, os argentinos tiveram dez impedimentos e três gols anulados.

"Tivemos situações de gols e começamos a ter muitas situações de impedimento. Caímos no erro de acelerar demais. Sabíamos que eles jogariam com a linha alta. Aceleramos um pouco. Depois, começamos a desordenar, perder o funcionamento, perder o meio", afirmou Messi.

"O gol tão cedo nos confundiu. Não encontramos o jogo que vínhamos demonstrando por muito tempo. Quando foi passando o jogo, com o resultado contra é mais difícil", finalizou.

A Argentina volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o México, no Lusail, mesmo palco da derrota para a Arábia Saudita. Uma derrota, somada a outros resultados do grupo C, pode significar uma eliminação antes da última rodada da fase de grupos.