Dinamarca e Tunísia fizeram um jogo muito0 fraco pelo Grupo D da Copa do Mundo - AFP

Publicado 22/11/2022 11:58

O primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo de 2022 fez jus ao que foi o jogo entre Dinamarca e Tunísia no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar. Longe de um bom futebol e com pouquíssima criatividade, as duas seleções deixaram a desejar em campo e não deram mostras de que podem incomodar a França, que encara a Austrália nesta terça-feira às 16h (de Brasília), no Grupo D.

Os dinamarqueses voltam a campo no sábado (26), no confronto com os franceses. Já os tunisianos jogam no mesmo dia contra os australianos.





Pouca criação

O mais perto que as duas seleções chegaram de marcar foi em dois gols anulados por impedimento: Jebali, da Tunísia aos 22 minutos de jogo, e depois Olsen aos nove da segunda etapa.



Foi um jogo muito fraco tecnicamente, em especial no primeiro tempo, quando uma Dinamarca, sem nenhuma criatividade e com Eriksen sumido, não tinha espaço. Enquanto a Tunísia tentou apostar na velocidade contra zagueiros lentos e poderia ter marcado com Jebali , mas Schmeichel fez defesa espetacular cara a cara, aos 42.



Dinamarca tem bola na trave



A Dinamarca se encontrou com as substituições que mudaram o esquema (do 3-5-2 para o 4-4-2 com um centroavante), e também com a menor intensidade na marcação tunisiana. Passou a pressionar mais e teve as duas melhores chances da segunda etapa.



Primeiro Eriksen parou em grande defesa de Dahmen no único momento em que teve espaço, e depois Cornelius, o centroavante que entrou, cabeceou na trave quase na linha, aos 24. Mas foi muito pouco para quem é apontada como uma das possíveis surpresas da Copa do Mundo.