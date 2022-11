Confira imagens do empate sem gols entre Dinamarca e Tunísia

A primeira partida do Grupo D da Copa do Mundo também marcou o primeiro empate de 0 a 0 desta edição no Catar. Tanto Dinamarca quanto Tunísia tiveram muita dificuldade para criar chances de gol.

Ainda assim, a Tunísia perdeu grande chance no primeiro tempo, enquanto a Dinamarca desperdiçou no segundo. As duas seleções também tiveram gols anulados por impedimento.

