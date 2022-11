Polícia do Catar confundiu bandeira de Pernambuco com a da causa LGBTQIAP+ - Reprodução

Publicado 22/11/2022 13:57 | Atualizado 22/11/2022 14:04

O jornalista brasileiro Victor Pereira, que está no Catar para a cobertura da Copa do Mundo, foi abordado por um policial e organizadores do evento por segurar uma bandeira de Pernambuco. O arco-íris presente no estandarte do estado brasileiro foi confundido com a bandeira LGBTQIAP+ pelos homens.



Em vídeo publicado em seu perfil no Twitter, Victor estava muito inquieto e relatou a situação vivida.





"Estou nervoso aqui, estou tremendo. A gente estava com a bandeira de Pernambuco e fui atacado por alguns integrantes aqui do Catar e policiais, eles vieram para cima achando que era uma bandeira LGBT. Fui filmar, eles pegaram meu telefone e só devolveram me obrigando a deletar o vídeo que eu fiz. Eu só consegui meu celular de volta porque deletei. Isso é um absurdo, a gente tem autorização da Fifa para filmar absolutamente tudo no estádio", contou.

O brasileiro também compartilhou um vídeo, gravado por outra pessoa, onde é possível ver a abordagem dos homens. Em inglês, Victor conta que é um jornalista e repete "eu vou te mostrar".

A homossexualidade é considerada um crime no Catar. Algumas pessoas, de diferentes lugares, presentes no país têm feito protestos em defesa da causa LGBTQIA+. O jogador Harry Kane, da Inglaterra, pretendia utilizar uma braçadeira de capitão com a bandeira da comunidade, mas foi barrado pela Fifa.