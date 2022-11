Messi fez um gol, mas Argentina perdeu na estreia da Copa do Mundo do Catar - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 22/11/2022 13:47 | Atualizado 22/11/2022 13:48

Na última chance de Messi conquistar a Copa do Mundo, a Argentina, apontada como favorita, sofreu um grande baque ao perder para a Arábia Saudita por 2 a 1. E agora tem o retrospecto no torneio como um problema para objetivo do tricampeonato mundial. Afinal, a Espanha, em 2010, é a única campeã perdendo a estreia.





Em todas as outras 20 edições da Copa do Mundo, a seleção que se sagraria campeã conseguiu pelo menos um empate no primeiro jogo. Em 2010, na África do Sul, os espanhóis eram os favoritos, mas tomaram um susto e perderam para a Suíça por 1 a 0.



Depois, a Espanha se recuperou e emendou seis vitórias seguidas, sendo as quatro no mata-mata por 1 a 0, inclusive a final contra a Holanda, no fim da prorrogação.

A própria Argentina quase conseguiu o mesmo feito em 1990, na Itália, quando também foi responsável por uma das grandes zebras da Copa do Mundo, ao perder para Camarões por 1 a 0. Os hermanos chegaram à final, mas perderam para a Alemanha por 1 a 0.