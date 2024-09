No Real Madrid desde meados de 2018, Vini Jr soma 269 jogos, 85 gols e 61 assistências - AFP

No Real Madrid desde meados de 2018, Vini Jr soma 269 jogos, 85 gols e 61 assistênciasAFP

Publicado 12/09/2024 16:51

Arábia Saudita - Maior destaque do Real Madrid na temporada passada, Vini Jr entrou na mira do Al-Ahli na última janela de transferências . O presidente do conselho de diretores do clube árabe, Khaled Al-Issa, confirmou que tentou levar o brasileiro para o futebol saudita.

Caso aceitasse a proposta, o atacante se tornaria o jogador mais bem pago da história: R$ 6 bilhões em cinco anos.

Leia mais: CR7 aponta jogadores que podem levar a Bola de Ouro nos próximos anos

"Tínhamos o desejo de trazê-lo (Vini Jr), mas, durante as negociações, os jogadores sauditas se profissionalizaram de acordo com o programa de bolsas. Sendo assim, a prioridade se tornou a contratação de um centroavante. Foi então que negociamos com Ivan Toney", declarou o dirigente, em entrevista ao 'Koora Rotana', programa de TV da Arábia Saudita.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) se envolveu diretamente para tentar selar a chegada do brasileiro. Ele, inclusive, seria o grande nome do país como embaixador até a Copa do Mundo de 2034.

Leia mais: Vini Jr reconhece falta de confiança e que está devendo na Seleção

No Real Madrid desde meados de 2018, Vini Jr soma 269 jogos pelo clube, com 85 gols e 61 assistências. Além disso, levantou 13 troféus: Liga dos Campeões (2x), Mundial de Clubes (2x), Supercopa da Europa (2x), Campeonato Espanhol (3x), Supercopa da Espanha (3x) e Copa do Rei.