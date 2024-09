Agressão de Rayan durante Athletico-PR x Vasco - Reprodução/CBF

Publicado 12/09/2024 21:25

Rio - A CBF divulgou a análise do VAR no lance da expulsão de Rayan no jogo contra o Athletico-PR, que classificou o Vasco para a semifinal da Copa do Brasil . Na reta final do primeiro tempo, o jovem atacante do Cruz-Maltino acertou o rosto de Esquivel num lance em que não havia disputa de bola. Inicialmente, o árbitro de campo, Wilton Pereira Sampaio, aplicou o cartão amarelo, mas Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA) recomendou a revisão no monitor.

Veja a revisão

VAR: A bola já não está em disputa, ele faz um movimento adicional e leva a mão no rosto desse jogador. Tem um contato pleno com a mão.

VAR: Conduta violenta. Vou recomendar a revisão por possível cartão vermelho.

VAR: Wilton, assim que você tomar a decisão, você me avisa.

Árbitro de campo: Tá.

VAR: Você já aplicou algum cartão?

Árbitro de campo: Apliquei para o do Vasco.

VAR: Recomendo revisão, possível cartão vermelho, uma conduta violenta. Ele, com a mão, faz um movimento e acerta o rosto do jogador com intensidade alta.

VAR: Vou te mostrar as imagens. A bola não está em disputa.

Árbitro de campo: A bola já tinha saído, né?

VAR: Isso.

Árbitro de campo: Ok, Igor. As imagens são claras. Vou tirar o cartão amarelo e (aplicar) cartão vermelho por conduta violenta.

O jogo

Rayan levou o cartão vermelho num momento em que o Vasco perdia a partida por 2 a 0. Ainda assim, minutos depois da expulsão do jovem atacante, Vegetti apareceu para descontar para o time carioca.

O jogo permaneceu em 2 a 1 até o apito final. Como o Cruz-Maltino venceu o Furacão pelo mesmo placar na partida de ida, o confronto foi para os pênaltis.

Sforza, Puma, Victor Luis, Matheus Carvalho e Vegetti marcaram nas penalidades. Além disso, Léo Jardim defendeu a cobrança de Canobbio.

"A gente falou com ele (Rayan) mais agora no pós-jogo. Sabemos como é difícil esse momento. Para o jogador que sai, a responsabilidade é gigantesca. O Rayan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, é um atleta experiente, nível de seleção brasileira. Sabemos que ele está num momento de amadurecer, são erros que podem facilmente não serem cometidos. A gente sabia que o jogo estaria muito quente, a temperatura estaria muito alta por tudo que aconteceu no primeiro jogo também, pela fase da competição, jogo de mata-mata. Falamos muito sobre isso", disse o técnico Rafael Paiva.

"Acho que ele não conseguiu se controlar, errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial, está evoluindo. Apesar do erro, está no caminho da evolução. O que vale é o espírito do grupo, do quanto a gente se sacrificou por ele. A gente sabia que se nós fossemos desclassificados, o peso seria muito grande em cima dele. Então, foi um sacrifício a mais que a gente fez para passar e amenizar um pouquinho essa situação do Rayan", completou.