Léo Jardim foi decisivo em duas disputas de pênaltis na Copa do Brasil de 2024 - Matheus Lima / Vasco

Publicado 12/09/2024 08:00 | Atualizado 12/09/2024 08:05

E mais uma vez o goleiro Léo Jardim foi decisivo e defendeu pelo menos uma cobrança. Rio - O Vasco ganhou casca e se tornou especialista em disputas de pênaltis. Após eliminar o Água Santa e Fortaleza nas penalidades, o Gigante da Colina venceu o Athletico-PR por 5 a 4 , nesta quarta-feira (11), na Ligga Arena, e avançou à semifinal da Copa do Brasil.e defendeu pelo menos uma cobrança.

Léo Jardim defendeu uma cobrança nas disputas contra o Água Santa na segunda fase, Fortaleza na terceira fase e Athletico-PR nas quartas de final. Se o Vasco conta com um goleiro pegador no gol, também pode apostar as fichas em ótimos cobradores. Somadas as três decisões por penalidades na Copa do Brasil, foram 14 cobranças e 100% de aproveitamento.

O curioso é que apenas dois jogadores participaram das três disputas: o meia Sfoza e o centroavante Vegetti. Contra o Água Santa e Fortaleza, Payet, Piton, Sforza e Vegetti converteram suas cobranças. Já Pumita cobrou duas vezes, contra Fortaleza e Athletico-PR, e soma o mesmo número de participações de Payet e Piton. Victor Luís e Matheus Carvalho completam a lista.

O Vasco aguarda o vencedor da disputa entre Atlético-MG e São Paulo, nesta quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final. Na partida de ida, o time mineiro venceu por 1 a 0, no Morumbis. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (15), às 18h30, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão.