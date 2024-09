Comemoração de Vegetti, do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Comemoração de Vegetti, do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 12/09/2024 07:30 | Atualizado 12/09/2024 07:39

Rio - O Vasco fez história na Ligga Arena. O Gigante da Colina eliminou o Athletico-PR nos pênaltis , avançou à semifinal da Copa do Brasil e alcançou o melhor resultado em competições de mata-mata desde 2011. Na ocasião, foi finalista do torneio nacional e terminou campeão pela primeira vez na sua história.

Para chegar à semifinal, o Vasco contou com o brilho da estrela de Vegetti. O centroavante argentino, de 35 anos, marcou o gol do desconto quando a equipe perdia por 2 a 0 e estava em desvantagem numérica por conta da expulsão de Rayan, aos 42 minutos do primeiro tempo, por agressão.

Vegetti foi o melhor jogador do Vasco na partida. Além do gol marcado, deu três finalizações, sendo uma no alvo, teve um passe decisivo e ganhou dez disputas aéreas, segundo o "SofaScore". O gol, de cabeça, foi numa dessas disputas vencidas pelo alto contra a defesa da equipe paranaense.

O pênalti decisivo foi convertido por Vegetti. O Vasco aguarda o vencedor da disputa entre Atlético-MG e São Paulo, nesta quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final. Na partida de ida, o time mineiro venceu por 1 a 0, no Morumbis.