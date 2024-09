Alison dos Santos, o Piu, em ação - Jewel Samad / AFP

Publicado 12/09/2024 23:00

Alison dos Santos, o Piu, cumpriu nesta quinta-feira mais uma rotina de treinamentos no King Baudouin Stadium, em Bruxelas, de olho no título dos 400 metros com barreira da Diamond League de atletismo.

Campeão da edição de 2022, ele afirmou que a preparação vem sendo bem feita. "Estou animado. Mais uma final, mais um título de Diamond League para disputar. Quero muito correr bem e terminar a temporada em grande estilo para levar para casa mais um troféu", afirmou o brasileiro após realizar sua primeira movimentação no estádio.

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 , Piu participou em setembro da etapa da Diamond League de Zurique, e surpreendeu a todos ao abandonar a corrida na metade da prova. "Em Zurique estava muito frio e senti um desconforto no meio da prova. Decidi parar para me resguardar", afirmou.

De acordo com o medalhista olímpico, o momento agora é outro e o objetivo é a primeira colocação. "Estou saudável e tranquilo. Preparado para correr bem e brigar pelo troféu".

Focado em seu treinamento, o atleta elogiou o estádio e também a condição da pista do King Baldouin. "A pista é nova. Eles trocaram no ano passado e quis vir logo experimentar. Gostei bastante e estou mais confiante. Ela está mais rápida", afirmou Piu que neste sábado compete nos 400 metros com barreira.