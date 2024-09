Apresentação de Memphis Depay, reforço do Corinthians - Jose Manoel Idalgo/Corinthians

Publicado 12/09/2024 18:30

São Paulo - O Corinthians errou a informação sobre o tempo de contrato de Memphis Depay . O anúncio do clube paulista diz que o vínculo do holandês vai até o dia 31 de dezembro de 2026, mas o acordo é válido até 31 de julho do mesmo ano.

O erro em questão foi da equipe de comunicação do Corinthians. A notícia foi dada primeiro pelo site "Meu Timão". O contrato chegará de Memphis ao fim justamente no encerramento da temporada 2025/26 na Europa.

O clube oficializou a contratação do atacante holandês na última segunda-feira, 9 . O Corinthians deverá desembolsar algo em torno de R$ 70 milhões entre salários e bonificações pelo período de contrato com o atacante. A patrocinadora master do Timão vai arcar com boa parte dos vencimentos.

Memphis chegou ao Brasil na última quarta-feira, 11, e foi à Neo Química Arena acompanhar a vitória do Corinthians sobre o Juventude por 3 a 1. Com o resultado, a equipe paulista avançou à semifinal da Copa do Brasil.