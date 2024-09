Neymar postou mensagem celebrando chegada de Memphis Depay ao futebol brasileiro - Reprodução de Instagram

Neymar postou mensagem celebrando chegada de Memphis Depay ao futebol brasileiroReprodução de Instagram

Publicado 12/09/2024 10:10

comemorou o fato de um nome famoso da Europa atuar no futebol brasileiro.

A chegada de Memphis Depay ao Corinthians, na quarta-feira (11), foi motivo de exaltação por Neymar nas redes sociais. O jogador do Al-Hilal

"Muito f... esse cara ir jogar no Brasil. Que venham mais e mais craques desse nível para o futebol brasileiro", postou Neymar.



A celebração do brasileiro chegou ao holandês, que retribuiu a mensagem com um desejo de ver Neymar novamente jogando no Brasil.



"Obrigado, irmão. Oro para que você volte para casa para abençoar seu país novamente com seu talento", escreveu Memphis.



Leia mais: Neymar se mantém como garçom da Seleção mesmo longe dos gramados

Neymar segue em recuperação de cirurgia após grave lesão sofrida no joelho esquerdo, em outubro de 2023. Sem ainda estar em boas condições físicas, apesar de já participar de atividades com bola,

, em outubro de 2023. Sem ainda estar em boas condições físicas, apesar de já participar de atividades com bola, o Al-Hilal acredita que a volta do brasileiro aos gramados será apenas a partir de janeiro de 2025

Memphis Depay passou o primeiro dia no Brasil, após e se apresentou aos torcedores na Neo Química Arena, onde o time venceu o Juventude por 3 a 1 e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Jáapós ser contratado pelo Corinthians na Neo Química Arena, onde o time venceu o Juventude por 3 a 1 e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil.