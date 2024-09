Condenado por agressão sexual, Hugo Mallo deixou o Internacional neste ano, antes do fim do contrato - Ricardo Duarte / Internacional

Condenado por agressão sexual, Hugo Mallo deixou o Internacional neste ano, antes do fim do contratoRicardo Duarte / Internacional

Publicado 12/09/2024 09:47 | Atualizado 12/09/2024 09:50

A Justiça da Espanha condenou Hugo Mallo, o ex-Internacional, por agressão sexual e terá de pagar multa de 6 mil euros (R$ 37,4 mil) à vítima. O lateral-direito espanhol foi julgado e considerado culpado por tocar nos seios de uma mulher que trabalhava como mascote.

O crime aconteceu em 2019, quando Mallo defendia o Celta de Vigo. Antes da partida fora de casa contra o Espanyol, ele aproveitou o momento de cumprimento entre os jogadores para agredir sexualmente a mulher. O crime aconteceu em 2019, quando Mallo defendia o Celta de Vigo. Antes da partida fora de casa contra o Espanyol, ele

"O acusado, com a intenção de satisfazer seu espírito libidinoso e de prejudicar a identidade sexual da vítima, enfiou as mãos por baixo do traje e a tocou nos seios", afirmou o juiz Salvador Roig Tejedor, do Juizado Penal número 19 de Barcelona, na sentença.

A multa que o lateral deve pagar foi composta por indenização por danos morais (R$ 6,2 mil), além de pagamento de custa do processo e um valor diário por 20 meses (de R$ 62).