Diego Gómez, ao fundo, comemora o gol marcado em Paraguai x Brasil - Daniel Duarte / AFP

Publicado 11/09/2024 07:30 | Atualizado 11/09/2024 07:40

Rio - O Brasil voltou a perder nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após vencer o Equador com uma atuação sem brilho em Curitiba, a seleção brasileira voltou a jogar mal e foi derrotada pelo Paraguai por 1 a 0 , nesta terça-feira (10), em Assunção, pela oitava rodada da competição. A última derrota para a Albirroja havia acontecido em 2008.

A derrota do Brasil para o Paraguai frustrou os planos da CBF para a reta final da temporada. A entidade projetava seis vitórias nos últimos seis jogos do ano, todos pelas Eliminatórias. O técnico Dorival Júnior estava invicto no comando, apesar da eliminação nas quartas de final da Copa América e do desempenho abaixo da expectativa.

Foi apenas a terceira derrota do Brasil diante do Paraguai na história das Eliminatórias. A Seleção não perdia para a Albirroja desde 2008. Com a derrota, a equipe brasileira perdeu a oportunidade de continuar subindo na tabela e ficou em quinto lugar com dez pontos. O próximo compromisso será contra o Chile, fora de casa, no dia 10 de outubro, pela nona rodada das Eliminatórias.