Dorival Júnior, da seleção brasileira, no Defensores del ChacoDaniel Duarte / AFP

Publicado 11/09/2024 00:49

Assunção - Dorival Júnior analisou a derrota do Brasil para o Paraguai por 1 a 0 no Defensores del Chaco , nesta terça-feira (10), e deu destaque para a atuação do time na primeira etapa. Em sua visão, foi o pior tempo da equipe desde que se tornou técnico da Seleção.

"Acho que a expectativa era muito positiva para que pudéssemos realmente ter um jogo um pouco mais consistente, jogar de uma maneira tranquila. Acredito que até o momento em que tomamos o gol, nós tínhamos essa condição. Estávamos buscando nos posicionar em campo e, de uma certa forma, conseguindo, com trocas de passes, colocar a equipe paraguaia atrás da linha de meio de campo", disse Dorival.

"A partir do momento que sofremos o gol, nos perdemos. Tudo aquilo que vinha sendo construído até o final da primeira etapa, nós acabamos deixando e abrindo mão daquela condição que vínhamos tendo. Foi uma pena. Para mim, foi o pior tempo desse período que nós aqui estamos e isso acabou comprometendo o resultado final", completou.

O treinador também abordou a criação de jogadas da Seleção. De acordo com dados do site "SofaScore", o Brasil finalizou nove vezes, mas o goleiro Gatito Fernández precisou fazer apenas duas defesas.

"Acho que, de um modo geral, você tem que buscar e ganhar um equilíbrio rapidamente. Nós temos um posicionamento, temos uma postura que nos dá a posse de bola, uma troca de passes com velocidade. Está nos faltando o detalhe mais importante de uma partida, que são as infiltrações e os momentos finais para que possamos ser mais um pouco incisivos e um pouco mais diretos. É uma pena isso, estamos trabalhando bastante para que melhoremos essa condição, mas acabou que isso comprometeu muito o nosso resultado, principalmente a razão da primeira etapa, que deixamos muito a desejar", analisou o treinador.

"Primeiro, ele tem que retornar dentro do seu clube. Estamos sempre em contato, tentando entender o momento do Neymar, torcendo pela sua recuperação, agora temos que aguardar. É um processo lento, moroso. Nós temos vário detalhes, mas eu prefiro que o clube passe todas essas informações. Nós as temos, mas não acho digno ficar colocando uma situação de um atleta que seja de um que não esteja nesse momento à disposição do próprio clube. Nós temos que ter esse cuidado", pontuou o técnico.