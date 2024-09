Marquinhos, do Brasil, no jogo contra o Paraguai - Daniel Duarte / AFP

Marquinhos, do Brasil, no jogo contra o ParaguaiDaniel Duarte / AFP

Publicado 10/09/2024 23:58

Assunção - Marquinhos admitiu que há falta de confiança na Seleção durante entrevista concedida após a derrota para o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10) , pelas Eliminatórias. O zagueiro fez uma análise do momento pelo qual o Brasil passa e pontuou que o técnico Dorival Júnior ainda busca encontrar a melhor forma para a equipe atuar.

"Infelizmente, é um momento entre algumas oscilações. A gente está num momento de tentar se encontrar, tentar se encaixar. Muitas peças sendo mexidas, professor ainda tentando encontrar a melhor forma da gente jogar, atuar. Então, isso reflete também no resultado. Muitos jogadores novos também. Creio que é um momento em que a confiança não está com a gente. Temos que buscar essa confiança e ir ganhando os jogos", disse Marquinhos, à TV Globo.

"Hoje, não conseguimos, a gente sabe o quanto que é difícil as Eliminatórias, sempre foi. Não vai ser hoje que ela vai ser fácil. É um momento difícil, saber digerir essa derrota. A gente sabe que está num momento difícil, de transição. A gente não está com a confiança que o Brasil sempre teve. Vamos buscar com trabalho. Não adiante falar muito agora, porque qualquer coisa vai ser desculpa, palavras em vão. Creio que com trabalho, mostrar dentro de campo e ganhar os jogos é a melhor resposta", completou.

A seleção brasileira soma dez pontos e, agora, ocupa a quinta colocação. O próximo compromisso da equipe de Dorival Júnior será contra o Chile, fora de casa, em partida previsto para o dia 10 de outubro, pelas Eliminatórias.